Лифт с людьми упал в торговом центре Самары

В торговом центре «Вива Лэнд» рухнул лифт с тремя 18-летними подростками. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Самара».

Инцидент произошел вечером 9 октября на глазах у многочисленных посетителей торгового центра. С высоты второго этажа сорвался стеклянный лифт, в момент происшествия в кабине находились трое юношей.

По данным регионального МЧС, верхняя часть кабины слетела с направляющих на уровне второго этажа, что привело к опрокидыванию лифта. По словам свидетелей, юноши прыгали в лифте и могли спровоцировать поломку, пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Москве женщина и ребенок едва не разбились во время поездки в лифте на 21-й этаж.