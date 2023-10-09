Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лифт с людьми упал в торговом центре Самары

В торговом центре Самары упал стеклянный лифт с тремя пассажирами

close
100%
ЧП САМАРА' class="item-image" >
Телеграм-канал ЧП САМАРА

В торговом центре «Вива Лэнд» рухнул лифт с тремя 18-летними подростками. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Самара».

Инцидент произошел вечером 9 октября на глазах у многочисленных посетителей торгового центра. С высоты второго этажа сорвался стеклянный лифт, в момент происшествия в кабине находились трое юношей.

По данным регионального МЧС, верхняя часть кабины слетела с направляющих на уровне второго этажа, что привело к опрокидыванию лифта. По словам свидетелей, юноши прыгали в лифте и могли спровоцировать поломку, пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Москве женщина и ребенок едва не разбились во время поездки в лифте на 21-й этаж.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий