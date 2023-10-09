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Российский пенсионер домогался девочки на пляже и получил 14 лет колонии строгого режима

В Севастополе пенсионер получил 14 лет колонии за приставания к 9-летней девочке

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Depositphotos

Суд в Севастополе приговорил к 14 годам лишения свободы пенсионера, который домогался 9-летней девочки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел в июле 2022 года на Матросском пляже. 64-летний мужчина встретил группу детей, заманил их в безлюдное место и начал приставать к 9-летней девочке, снимая это на телефон. На следующий день он позвонил ребенку и предложил встретиться. После этого школьница рассказала обо всем матери. Вскоре пенсионера задержали.

В ходе обыска в квартире севастопольца нашли мобильный телефон. Следователям-криминалистам при помощи специальной техники удалось восстановить удаленные с устройства фотографии. Выяснилось, что у мужчины была коллекция более, чем из двух тысяч кадров с детской порнографией.

В результате разбирательства суд признал пенсионера виновным в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Наказание россиянин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее жителя Перми, изнасиловавшего ребенка сожительницы, приговорили к 20 годам колонии.

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