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В салоне автомобиля у россиянина нашли два пулемета

МК: в Подмосковье полиция нашла два пулемета в салоне автомобиля

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Подмосковье полиция обнаружила два пулемета в салоне автомобиля. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, инцидент произошел в Дмитровском городском округе 8 октября. Сотрудники ГИБДД остановили Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 38-летний россиянин. В салоне автомобиля нашли два пулемета первой половины XX века.

У мужчины изъяли пулемет Шпагина 1941 года выпуска и пулемет Дегтярева 1927 года выпуска. По факту инцидента проводится проверка. Откуда россиянин взял оружие и с какой целью перевозил его на данный момент не сообщается.

До этого, 4 октября, в Москве полицейские задержали автомобиль с пистолетом ТТ и взрывчатым веществом. За рулем машины находился 47-летний уроженец Молдавии.

Ранее вооруженного винтовкой мужчину заметили у детского сада и школы в Екатеринбурге.

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