Школьник украл вейпы и жижу на 10 тыс. рублей из ПВЗ Wildberries и попал на видео

Девятилетний мальчик украл вейпы и жижу на общую сумму около 10 тыс. рублей из пункта выдачи (ПВЗ) Wildberries в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным Telegram-канала, похитить вейпы и жижу из пункта выдачи школьнику удалось лишь с третьего раза. Несовершеннолетний дважды пытался забрать заказ с электронными сигаретами, но работники Wildberries не давали ему этого сделать. На третий раз мальчик схватил товары и скрылся, когда сотрудница маркетплейса отвернулась.

Похищенный из пункта выдачи заказ не был оплачен, отмечает Mash Batash. После инцидента полицейские разыскали мать школьника, но та отказалась компенсировать стоимость товаров. По ее мнению, в произошедшем виноваты сотрудники Wildberries, которые не уследили за заказом, передает Telegram-канал.

Ранее маркетплейс списал с жительницы Екатеринбурга 13 тысяч рублей за несуществующую покупку.