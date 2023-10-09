Россиянина, изнасиловавшего ребенка сожительницы, приговорили к 20 годам колонии

В Перми 35-летного местного жителя признали виновным в изнасиловании десятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Правоохранители установили, что в 2021 и 2022 годах, мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности дочери сожительницы. Когда мать девочки уходила на работу, преступник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насиловал несовершеннолетнюю и совершал в отношении нее другие действия сексуализированного характера.

Сожительница стала свидетелем одного из эпизодов изнасилования и сразу сообщила об этом в полицию.

Суд признал пермяка виновным и назначил ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также педофил должен выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда потерпевшей.

Ранее якутский врач-педофил получил 18 лет колонии за изнасилование ребенка.