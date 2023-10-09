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Россиянина, изнасиловавшего ребенка сожительницы, приговорили к 20 годам колонии

Житель Перми несколько месяцев насиловал 10-летнюю дочь сожительницы

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Перми 35-летного местного жителя признали виновным в изнасиловании десятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Правоохранители установили, что в 2021 и 2022 годах, мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности дочери сожительницы. Когда мать девочки уходила на работу, преступник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насиловал несовершеннолетнюю и совершал в отношении нее другие действия сексуализированного характера.

Сожительница стала свидетелем одного из эпизодов изнасилования и сразу сообщила об этом в полицию.

Суд признал пермяка виновным и назначил ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также педофил должен выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда потерпевшей.

Ранее якутский врач-педофил получил 18 лет колонии за изнасилование ребенка.

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