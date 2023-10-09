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Потерявшиеся в подмосковном лесу грибники спели «Катюшу» и спаслись

В Подмосковье потерявшихся в лесу грибников нашли благодаря песне «Катюша»

В Подмосковье потерявшихся в лесу грибников нашли благодаря песне «Катюша». Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в Богородском округе. Две женщины сбились с пути во время сбора грибов и сообщили об этом в службу #112.

Сотрудники экстренных служб, прибывшие в район поиска, попросили потерявшихся в лесу женщин отправить данные о своем местонахождении при помощи смартфона. После получения сведений о геолокации грибников спасатели направились в их сторону.

Заблудившиеся женщины тем временем начали громко петь песню «Катюша» — это помогло сотрудникам экстренных служб быстрее обнаружить грибников, работая на отклик.

Женщин вывели из леса. Медицинская помощь после произошедшего им не потребовалась.

Ранее подросток пропал в тайге под Архангельском во время сбора грибов.

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