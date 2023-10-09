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Россиянин, взорвавший пятерых людей у кафе, предстанет перед судом

Житель Ставрополья, взорвавший пятерых людей у кафе, предстанет перед судом

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Житель города Изобильный Ставропольского края, который активизировал взрывное устройство у кафе, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

Мужчину обвиняют сразу по четырем статьям УК РФ: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение боеприпасов», «незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств».

Следствие установило, что 9 марта у кафе «Мираж» между обвиняемым и группой мужчин произошел конфликт на бытовой почве, злоумышленник активировал имеющееся при нем взрывное устройство.

В результате пятерых госпитализировали с открытыми и осколочными ранами ног и груди в больницу. После происшествия обвиняемый скрылся, однако позже был задержан в медучреждении, куда обратился за помощью в связи с полученными травмами.

СК закончил расследование дела, собрав достаточную доказательную базу вины ставропольца, и направил дело в суд.

Ранее в Новосибирске около 30 человек разбили машину и избили до потери сознания очевидца.

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