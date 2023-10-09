В Лондоне разгромили еврейский ресторан в районе Голдерс-Грин. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Как пишет издание, безопасность по всей Великобритании была усилена на фоне опасений, что растущее насилие на Ближнем Востоке будет способствовать росту антисемитских преступлений на почве ненависти в стране, но сегодня утром на мостах в Голдерс-Грин, где проживает крупнейшая еврейская община Лондона, вывесили плакат с надписью «Палестина будет свободной».

Ночью в местном «кошерном ресторане» были разбиты окна, при этом полиция квалифицирует это как кражу со взломом, а не как преступление на почве ненависти, пишет Daily Mail.

Есть опасения, что сегодня напряженность может усилиться, поскольку пропалестинские протесты запланированы в нескольких городах, включая Лондон и Ньюкасл. Скотленд-Ярд заявил, что им было сообщено о ряде инцидентов в столице и в ближайшие дни также запланированы акции протеста. В некоторых частях Лондона усилено полицейское патрулирование.

До этого министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что правительство Германии пересмотрит оказание финансовой и гуманитарной помощи Палестине.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.