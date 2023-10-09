Лавров заявил, что Россия продолжит гуманитарные поставки зерна и удобрений

Россия продолжит в 2024 году осуществлять гуманитарные поставки зерна и удобрений наиболее нуждающимся странам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Вместе с этим российский министр заявил, что Москва наблюдает небольшой прогресс в нормализации связей между Сирией и Турцией.

На прошлой неделе венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не планирует обсуждать с Россией заключение новых контрактов в области энергетики, поскольку продолжается действие долгосрочных соглашений. Однако он же и отметил, что страна хорошо подготовилась к зимнему сезону благодаря сохранению сотрудничества с Россией и обеспечению надежными поставками энергоресурсов.

Также во время переговоров Лавров заявил, что Россия готова эвакуировать из Палестины и Израиля всех, кто пожелает покинуть эти страны в связи с конфликтом. Дипломат отметил, что в Израиле проживает огромное количество российских граждан, и власти РФ озабочены их судьбой в текущей ситуации.

Ранее Сергей Лавров провел разговор по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри.