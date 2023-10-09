В Санкт-Петербурге неизвестные разбили окно в синагоге

В синагоге на Московском проспекте, 174 Санкт-Петербурга неизвестные разбили окно, сообщает «Мойка78».

По данным издания, неизвестные могли бросить в окно камень, который оставил характерное повреждение.

«В здании и по периметру нет ни полиции, ни Росгвардии, ни вневедомственной охраны. Дверь в синагогу наглухо закрыта. Нет ощущения, что внутри могут находиться люди. <...> Дежурящих машин правоохранительных органов около нее нет», — говорится в сообщении.

Это здание является отделением Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте.

9 октября «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге женщина получила травмы после того, как вышла из квартиры через окно. По словам самой пострадавшей, около полуночи ей нужно было срочно выйти из дома, но ключи она найти не смогла. Так как она жила на втором этаже, было решено выйти из помещения через оконный проем. Женщину госпитализировали. В результате она получила сотрясение, черепно-мозговую травму, перелом бедренных костей и левого предплечья.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за сомнительного алкоголя закрыли бары на трех улицах в центре города.