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Стало известно, когда в Москву вернется потепление

Синоптик Александр Ильин: 12 октября в Москве потеплеет до +15 градусов

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

До среды в Москве сохранится пасмурная и холодная погода, а к четвергу вернется тепло. В столице потеплеет до +15 градусов, а на смену снегу придет дождь, рассказал синоптик Александр Ильин телеканалу «360».

Прорвавшийся в Россию морозный арктический воздух постепенно сдвигается с европейской части страны на юг, сообщил синоптик. По его прогнозу в ближайшие дни температура воздуха будет составлять 3-5 градусов выше нуля, при этом порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

В среду потеплеет до +8 градусов, при этом сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. А вот в четверг воздух прогреется до +15 градусов. До конца недели в городе будет идти дождь.

Напомним, в центре «Фобос» сегодня сообщили, что в Московском регионе за сутки выпало до 23% от месячной нормы осадков.

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