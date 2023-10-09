В Кремле отреагировали на возвращение россиян из Израиля

Россия никогда не будет угрожать своим гражданам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чье заявление передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, последние события в Израиле вызывают сильное беспокойство.

До этого стало известно, что российские учреждения прорабатывают эвакуацию граждан России из стран на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с главами Израиля и Палестины.