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В Новосибирске завершился окружной финал конкурса «Лидеры России»

Стали известны имена 28 победителей сибирского финала конкурса «Лидеры России»

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

В Новосибирском театре оперы и балета состоялось торжественное награждение победителей окружного финала пятого конкурса управленцев «Лидеры России» в Сибирском федеральном округе, сообщает пресс-служба конкурса.

На участие в конкурсе «Лидеры России» поступило почти 14 тысяч заявок из всех регионов СФО, 253 лучших управленца соревновались в окружном финале. Победителями стали 28 конкурсантов из семи регионов СФО.

«Победители конкурса «Лидеры России» в СФО получат право участвовать в суперфинале пятого юбилейного сезона в 2024 году, а, значит, станут обладателями образовательного гранта в размере 1 млн рублей и смогут поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. Конкурсанты СФО продемонстрировали в процессе оценочных мероприятий настоящий сибирский характер и, как отметили эксперты, показали высокий управленческий потенциал и хорошие лидерские качества», — отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Самым молодым победителем окружного финала стал 28-летний Алексей Захаров из Новосибирска. Он работает старшим преподавателем в Новосибирском государственном университете и руководит проектами в сфере образования.

В ходе конкурсных испытаний эксперты оценивали, как финалисты проявляют себя в разных управленческих ролях: организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора. По итогам работы все участники получили персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

Первый окружной финал прошел в сентябре в Санкт-Петербурге для участников СЗФО.

По итогам всех окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в 2024 году.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.

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