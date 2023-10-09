Стало известно о временном ограничении движения по Крымскому мосту

10 октября автомобильную часть Крымского моста полностью закроют с 10:00 до 17:00 мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

По информации министерства, автомобильное движение по мосту будет закрыто для проведения дорожно-строительных работ.

«10 октября на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ», — пояснили в Минтрансе.

Водителей попросили заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

До этого депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет говорил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности.

По его словам, организаторы и исполнители рано или поздно понесут за содеянное ответственность по всей строгости российского закона. 8 октября 2022 года в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура, из-за чего была разрушена автомобильная часть моста.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.