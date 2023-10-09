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В столичных аэропортах произошли изменения больше чем в 20 вылетах

В аэропортах Москвы отменили и задержали 22 рейса

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Shutterstock

В столичных аэропортах утром 9 октября наблюдаются изменения в графике вылетов и прилетов, задержано и отменено 22 авиарейса. Об этом следует из данных сервиса Яндекс Расписания.

По последним сведениям, в московском Внуково задержали семь рейсов, а два отменили.

В столичном Домодедово, согласно табло, задерживается лишь девять рейсов, отмененных нет.

Также изменения затронули Шереметьево, где четыре рейса задержано.

При этом в подмосковном Жуковском не зафиксировано отмен и задержек самолетов.

До этого стало известно, что в московском районе Беляево уже выпал снег. В МЧС предупредили, что до 21.00 9 октября по городу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с. Спасатели рекомендовали не парковать машины под деревьями, не оставлять детей без присмотра, пешеходам избегать шатких конструкций.

Также в Дагестане в июле впервые за четыре года выпал летний снег.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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