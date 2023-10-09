Россиянам пообещали увеличить выплаты по больничному листу

Россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному листу в 2025 году. Об этом «Известиям» рассказали в Минтруде.

«Максимальный размер выплат по больничному <…> увеличат более чем в два раза <…> в 2025 году», — уточнили в ведомстве.

Речь идет об увеличении компенсации за день с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей.

Одновременно вырастет и максимальная сумма пособия по беременности и родам. Также планируется повысить и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

По данным министерства, эти пособия будут напрямую зависеть от среднего заработка сотрудника за предыдущие два года: по беременности выплачивается 100% от зарплаты, по уходу за ребенком — 40%.

В конце сентября стало известно, какие выплаты вырастут в 2024 году. По словам главы Минтруда Антона Котякова, проект предусматривает своевременное и полное выполнение всех социальных обязательств, индексация пенсий будет проведена с 1 января следующего года.

Ранее социальные гарантии для самозанятых назвали одним из условий развития платформенной занятости.