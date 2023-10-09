Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали увеличить выплаты по больничному листу

Минтруд: максимальный размер выплат по больничному увеличат вдвое к 2025 году

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному листу в 2025 году. Об этом «Известиям» рассказали в Минтруде.

«Максимальный размер выплат по больничному <…> увеличат более чем в два раза <…> в 2025 году», — уточнили в ведомстве.

Речь идет об увеличении компенсации за день с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей.

Одновременно вырастет и максимальная сумма пособия по беременности и родам. Также планируется повысить и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

По данным министерства, эти пособия будут напрямую зависеть от среднего заработка сотрудника за предыдущие два года: по беременности выплачивается 100% от зарплаты, по уходу за ребенком — 40%.

В конце сентября стало известно, какие выплаты вырастут в 2024 году. По словам главы Минтруда Антона Котякова, проект предусматривает своевременное и полное выполнение всех социальных обязательств, индексация пенсий будет проведена с 1 января следующего года.

Ранее социальные гарантии для самозанятых назвали одним из условий развития платформенной занятости.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий