Врач Жаровская рассказала о вреде замены полноценного завтрака чашкой кофе

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская заявила, что если завтракать только чашкой кофе, то размер талии может увеличиться. Об этом она рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам Жаровской, завтрак по калорийности может составлять до 50% суточного рациона. Если же по утрам вместо полноценного завтрака просто выпивать чашку кофе, то это может привести к плохим последствиям для здоровья. Так, кофе увеличивает уровень сахара в крови, что дает ощущение сытости. Однако при этом организм фактически не получает питательных веществ, и ему приходится задействовать свои внутренние ресурсы. При частом употреблении в качестве завтрака лишь одного кофе резервы организма постепенно истощатся.

Между тем, отметила Жаровская, завтрак должен быть более калорийным, чем ужин. По последним данным, завтрак может быть даже калорийнее обеда.

Врач заявила, что регулярная замена полноценного завтрака чашкой кофе может привести к нарушению как белкового, так и жирового обмена. В результате этого начинает расти окружность талии.

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