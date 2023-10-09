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Россиянам объяснили, как обезопасить «умный дом» от взлома

IT-эксперт Магомедов: «умное» устройство нельзя использовать сразу «из коробки»

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Depositphotos

Любое высокотехнологичное устройство может стать объектом интереса преступников, обладающих достаточными навыками для вторжения в частную жизнь. Особенно если владелец «умных» устройств не соблюдает элементарные правила цифровой гигиены. О правилах безопасности использования «умных» устройств «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Во-первых, любое «умное» устройство нельзя использовать сразу «из коробки». Необходимо в обязательном порядке поменять заводские пароли на всех устройствах. Новый пароль должен быть сложным, содержать буквы, цифры и символы», — объяснил он.

Во-вторых, по словам эксперта, нужно удостовериться в безопасности домашней беспроводной сети.

«Установите на роутер сложный пароль, регулярно проверяйте сеть на подключение неопознанных устройств. В настройках безопасности Wi-Fi необходимо включить шифрование сети по стандарту WPA2», — добавил Магомедов.

В-третьих, для компонентов «умного» дома необходимо организовать обособленную подсеть, изолированную от основной.

«То есть даже если злоумышленники взломают, например, «умную» колонку, они не получат доступа к смартфонам домочадцев. Если вы решили продать или подарить ставший ненужным «умный» гаджет, не забудьте предварительно сбросить его до заводских настроек, иначе новый владелец сможет получить доступ к личной информации», — резюмировал IT-эксперт.

Ранее в России разработали «умные» часы-тонометр.

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