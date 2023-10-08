Израильтян призвали покинуть Египет

Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан покинуть Египет. Соответствующая публикация размещена на сайте правительства Израиля.

«Мы призываем граждан нашей страны пересмотреть запланированные поездки за рубеж и избегать посещения стран, которые вызывают подозрения, особенно на Ближнем Востоке», — подчеркнули в Совбезе.

При планировании поездок граждан призывают отбывать только в страны, относительно которых нет предупреждений о возможной опасности нападений. При этом отмечается, что из-за сокращения числа компаний, совершающих рейсы в Израиль, возвращение на родину может быть осложнено.

До этого движение через КПП на границе Египта и Израиля было приостановлено.

Днем 8 октября египетский полицейский открыл стрельбу по туристам из Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.