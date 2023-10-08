В Афганистане просят помощи из-за рубежа после землетрясения

Официальный представитель министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик заявил, что Кабул обратился к международному сообществу с просьбой о помощи в ликвидации последствий и помощи пострадавшим после землетрясения в провинции Герат. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы принимаем и приветствуем каждую страну, которая помогает. Мы просим все национальные и международные учреждения оказать посильную помощь жертвам землетрясения», — подчеркнул он.

В Герате ведутся поиски выживших под завалами, на помощь пострадавшим уже прибыли десятки медицинских бригад.

До этого сообщалось о 2,5 тыс. пострадавших при землетрясении и таком же числе летальных исходов.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от Герата.

Ранее посольство РФ сообщило о штатной работе дипмиссии после землетрясения в Афганистане.