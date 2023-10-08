В посольство РФ в Афганистане не поступало сведений о пострадавших россиянах

Посольство Российской Федерации в Афганистане пока не получало сообщений о гражданах РФ, пострадавших после землетрясения, прошедшего накануне в стране. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«Сведений о пострадавших российских гражданах нет», — заявили в ведомстве.

Там также сообщили, что запросов о соответствующей помощи от граждан России не поступало.

До этого посольство РФ в Афганистане сообщило о штатной работе после землетрясения.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от Герата. Число жертв землетрясения достигло 2,4 тысячи человек, заявили в провинциальном управлении Министерства по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.