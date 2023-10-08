В представительстве РФ не приняли решение об эвакуации россиян из сектора Газа

Конкретного решения об эвакуации граждан РФ из сектора Газа пока нет в связи с продолжением боевых действий, заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова. Ее слова приводит РИА Новости

«Решений об эвакуации пока нет, поскольку ведутся боевые действия и это <...> пока невозможно», — заявила Зарипова.

По ее словам, с утра 8 октября в представительство в Рамалле начали поступать единичные запросы от граждан России об организации эвакуации из сектора Газа.

«Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки», — заключила пресс-секретарь.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

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