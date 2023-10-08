МИД Израиля подтвердил гибель двух граждан страны в Александрии

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило гибель двух граждан страны и египетского гида в результате вооруженного нападения в Александрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

Согласно сообщению израильского МИД, в результате нападения также был убит египетский гид, а еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести.

До этого издание Sky News Arabia сообщало, что в египетском городе Александрия полицейский открыл стрельбу по туристической группе из Израиля. Инцидент произошел в районе Маншея.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

8 октября издание Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщало, что число пострадавших и госпитализированных на фоне эскалации в Израиле возросло до 1864.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.