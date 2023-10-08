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Семилетний мальчик забрался на отвесную скалу в Краснодарском крае

В Краснодарском крае спасли ребенка, забравшегося на отвесную скалу

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Телеграм-канал «Краснодар|Телетайп»

В Горячем Ключе помощь спасателей потребовалась ребенку, мальчик забрался на отвесную скалу над рекой и едва не сорвался с высоты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Краснодар Телетайп».

Ребенка, сидевшего на скале Петушок, на высоте более трех метров на рекой пришлось спасать с помощью приставной лестницы. Мальчик, которому на вид не более 10-13 лет вскарабкался на выступ скалы, но спуститься вниз самостоятельно побоялся, вызволять его пришлось сотрудникам экстренных служб.

Спасатели по приставной лестнице поднялись за ребенком на выступ скалы, на кадрах ролика, который распространился в сети заметно, что подросток был очень напуган, но сотруднику МЧС удалось убедить его сдвинуться с места, добраться до лестницы и спуститься вниз.

Ранее туристка упала с 50-метровой скалы во время селфи на мысе Вуламай.

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