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В Израиле расследуют нападение радикалов на христиан

РИА Новости: полиция Иерусалима расследует нападение на процессию христиан

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Shutterstock

В Иерусалиме произошел очередной религиозный конфликт. Христиане сообщили, что на них снова напали радикалы, передает РИА Новости.

Инцидент, который расследует полиция, случился в Старом городе. По словам журналистов, со двора церкви шла небольшая группа христиан, которые несли на плечах деревянный крест, а навстречу им двигалась процессия ультраортодоксальных иудеев.

В какой-то момент несколько ортодоксов стали плевать под ноги христианам, прижавшимся к стене, говорится в публикации. При этом бойцы особого подразделения полиции, дежурившие неподалеку, на происходящее никак не отреагировали и даже не сделали замечание.

После того, как видео с инцидентом, разлетелось по Сети, правонарушителей все же задержали. Четырех ортодоксов наказали за хулиганство. А одного привлекли за нападение — его плевок попал паломнику в лицо.

Позже в израильской полиции анонсировали создание специальной следственной группы для борьбы с проявлениями ненависти в Старом городе. Решено также усилить скрытую оперативную деятельность, что вовремя выявлять и пресекать любые проявления религиозной нетерпимости.

За действия ортодоксальных иудеев извинился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что оскорбительное поведение по отношению к верующим кощунственно и недопустимо, передает ТАСС.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к военному столкновению.

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