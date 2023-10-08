Москвичи несут цветы к посольству Израиля

Люди начали нести цветы к посольству Израиля в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, у здания дипмиссии в настоящее время приспущен флаг страны.

До этого газета Times of Israel, ссылаясь на Министерство здравоохранения Израиля, сообщало, что число пострадавших и госпитализированных на фоне эскалации в стране возросло до 1864.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что боевики ХАМАС совершили зверское нападение на еврейское государство. В эфире Fox News он отметил, что атака стала беспрецедентной, ее можно сравнить лишь с серией терактов 2001 года в США.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.