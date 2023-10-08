Информацию о похищении россиянок в Израиле проверяют

Посольство Российской Федерации проверяет сообщения о якобы похищенных боевиками ХАМАС гражданках России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службе дипмиссии.

Пока сведения о наличии у плененных гражданства РФ не подтвердились. На учете в консульском отделе посольства Российской Федерации в Израиле эти девушки не состоят, и их родственники не обращались в диппредставительство. Уточняется, что информация передана израильской стороне.

«Консульский отдел Посольства находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по данному вопросу», — сказал представитель пресс-службы.

До этого сообщалось, что боевики движения ХАМАС похитили около 10 девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле, среди них есть две с русскими фамилиями.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

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