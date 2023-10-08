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Россиянам рассказали, какой продукт поможет укрепить кости и суставы

Врач Лебедева: костный бульон улучшает качество кожи и укрепляет суставы

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Freepik.com

Существует один продукт, который при регулярном добавлении в рацион поможет улучшить качество кожи, волос, а также укрепить кости и суставы. Речь о костном бульоне, рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

А еще костный бульон восстанавливает организм при ОРВИ, отравлениях и заживляет слизистую кишечника, добавила врач.

«Весь смак в коллагене и минералах», — объяснила Лебедева.

По ее словам, при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется с образованием глютина и желатина. Те, в свою очередь, усваиваются в желудке в виде аминокислот и коротких пептидов.
Впрочем, костный бульон можно есть не всем. В списке противопоказаний — обострение панкреатита, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, подагра, повышенная секреция желудка, заболевание почек и мочевых путей. Еще этот продукт нельзя детям до двух лет.

А эндокринолог Зухра Павлова ранее заявила, что в каждом приеме пищи должен быть хотя бы один белковый продукт. По словам другого специалиста, гастроэнтеролога Сергея Вялова, существует так называемый белок р53, который приостанавливает деление клетки, когда в ней повреждается генетический материал, а также предотвращает появление рака. Для поддержания этого бесценного белка в организме надо нормально питаться, подчеркнул он.

Ранее стало известно, какие напитки являются самыми полезными для кишечника.

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