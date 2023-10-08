Юрист раскрыл схему мошенников под видом сотовых операторов

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что телефонные мошенники обзванивают жителей под видом сотовых операторов, передает «Прайм».

Во время звонка мошенники просят людей продлить истекающий договор на номер телефона, используя при этом технические термины, чтобы ввести жертв в заблуждение. После этого на номер человека приходит СМС с кодом, который необходимо ввести якобы для подтверждения продления.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ полиция разыскивает мошенников, которым местный житель перевел 21 миллион рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Бурятия.

Мужчина хотел заработать и для этой задачи выбрал одну из брокерских контор. В первый раз он пополнил счет в личном кабинете на $1000 (более 100 тысяч рублей).

Затем с ним связался аферист из организации и заявил, что для более крупного заработка нужно инвестировать более крупную сумму. Мужчина поддался и за два месяца вложил в платформу 21 млн рублей.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.