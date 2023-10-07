В Тель-Авиве обрушилось здание

Здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля.

По их данным, из здания были спасены двое раненых человек.

В текущий момент ведется поисково-спасательная операция, чтобы убедиться, что в здании не осталось людей, говорится в публикации.

Издание пишет, что помимо инцидента в Тель-Авиве, сообщалось о четырех попаданиях ракет в центральном Израиле — в Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля задействует все ресурсы для уничтожения движения ХАМАС, боевики которого напали на территорию страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.