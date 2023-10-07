Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации. Об этом политик заявил в обращении к нации, трансляция которого велась в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я призываю гражданское население уехать оттуда, потому что мы будем действовать в полную мощь», — заявил он.

По словам Нетаньяху, Израиль намерен задействовать все силы для уничтожения ХАМАС.

До этого Израиль возложил ответственность за обострение на ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.