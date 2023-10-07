Трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана

Трех рыбаков с заглохшей моторной лодки спасли сотрудники МЧС в районе мыса Чирикова в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

В экстренные службы обратились трое рыбаков, которые вышли в море в бухте Нагаева под Магаданом. Терпящие бедствие сообщили, что их уносит в открытое море, на борту лодки находились двое мужчин и женщина.

К месту происшествия на катере «Лидер-10» выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области. Из-за сильного ветра и высокой волны рыбаков пришлось искать около полутра часов.

Спасатели пересадили пострадавших в катер, а лодку взяли на буксир и доставили на берег. Медицинская помощь рыбкам не потребовалась.

Ранее в Самарской области перевернулось судно с рыбаками на борту.