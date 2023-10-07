Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана

В Магадане трех рыбаков унесло в открытое море

Трех рыбаков с заглохшей моторной лодки спасли сотрудники МЧС в районе мыса Чирикова в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

В экстренные службы обратились трое рыбаков, которые вышли в море в бухте Нагаева под Магаданом. Терпящие бедствие сообщили, что их уносит в открытое море, на борту лодки находились двое мужчин и женщина.

К месту происшествия на катере «Лидер-10» выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области. Из-за сильного ветра и высокой волны рыбаков пришлось искать около полутра часов.

Спасатели пересадили пострадавших в катер, а лодку взяли на буксир и доставили на берег. Медицинская помощь рыбкам не потребовалась.

Ранее в Самарской области перевернулось судно с рыбаками на борту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий