Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге у восьми первоклассников из одной школы нашли кишечную инфекцию

В Екатеринбурге отравились восемь учеников начальной школы

close
100%
Shutterstock

В Екатеринбурге у учеников одной из школ города выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщает Е1.

В беседе с журналистами отец одного из учащихся лицея №12 рассказал, что его сына-первоклассника госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Впоследствии выяснилось, что у восьми одноклассников мальчика также наблюдалось недомогание. По мнению родителей, причиной могла стать еда в столовой.

В администрации школы отказались комментировать произошедшее. После обращения журналистов в Роспотребнадзоре пообещали проверить информацию и принять необходимые меры в случае, если это потребуется.

В Подмосковье мать и дочь потеряли сознание после того, как съели шашлык из супермаркета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий