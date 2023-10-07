В посольстве России ответили на вопрос о состоянии россиян после ударов по Израилю

Данные о гражданах России, которые могли бы пострадать после ракетных ударов по Израилю со стороны сектора Газа, на данный момент отсутствуют. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского посольства в Тель-Авиве.

В диппредставительстве добавили, что обращений от конкретных лиц в адрес посольства не поступало.

Консульский отдел посольства России находится в контакте с компетентными службами Израиля, заверили в дипмиссии.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.