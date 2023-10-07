Пять человек спасли из горящей больницы в Кургане

Больница скорой медицинской помощи Курганской области загорелась в ночь на 7 октября, потребовалась эвакуация пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

Возгорание в медицинском учреждении началось с подсобного помещения столовой на втором этаже, загорелись постельные принадлежности. Прибывшие на место огнеборцы спасли из горящего здания пять человек, еще 25 эвакуировались самостоятельно.

В столовой больницы выгорело 25 квадратных метров площади, медицинская помощь спасенным не потребовалась.

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