Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В московских аэропортах задержали рейсы

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работали

close
100%
Shutterstock

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостановили свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов.

Отмечается, что во Внуково были задержаны 11 рейсов, еще два были отменены. В Шереметьево пять рейсов задержали и один отменили.

Сейчас столичные аэропорты возобновили свою работу. Согласно данным сервиса Flightradar24, все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО отразили атаку летевшего к Москве беспилотника.

Он сообщил, что был сбит дрон, летевший на столицу. На месте падения обломков беспилотника, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, указал политик.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Вечером 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что система ПВО отразила атаку со стороны моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий