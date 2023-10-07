В московских аэропортах задержали рейсы

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостановили свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов.

Отмечается, что во Внуково были задержаны 11 рейсов, еще два были отменены. В Шереметьево пять рейсов задержали и один отменили.

Сейчас столичные аэропорты возобновили свою работу. Согласно данным сервиса Flightradar24, все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО отразили атаку летевшего к Москве беспилотника.

Он сообщил, что был сбит дрон, летевший на столицу. На месте падения обломков беспилотника, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, указал политик.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Вечером 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что система ПВО отразила атаку со стороны моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.