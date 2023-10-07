Стало известно, каким регионам РФ грозит подтопление осенью и зимой

В осенне-зимний период из-за высокого уровня грунтовых вод 12 регионам РФ грозят подтопления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Самый высокий уровень с глубиной залегания до двух метров от уровня почвы вероятен на отдельных территориях Республики Татарстан, Хабаровского, Приморского краев, Белгородской, Брянской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Томской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областей», — пояснили в институте.

На фоне обильных осадков такой уровень грунтовых вод может привести к подтоплению населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Обратная ситуация прогнозируется в Ростовской, Нижегородской, Оренбургской, Курганской, Тюменской и Амурской областях. Там уровень грунтовых вод остается очень низким.

До этого в некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.