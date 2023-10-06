В Федерации мигрантов оценили идею запретить приезжим работать в такси, школах и больницах

Законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду» о запрете мигрантам работать в государственной медицине и образовании «не пройдет». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. По его словам, обсуждать такие «странные идеи» до прохождения первого чтения в Госдуме — бессмысленно.

«Я думаю, не пройдет такой законопроект, потому что есть правовые основы у нас в государстве, и я не думаю, что взять и запретить целиком получится. Сейчас такое время, что часто мы слышим какие-то идеи, которые нам кажутся странными. Мы просто перестали на них всерьез реагировать. Я считаю, что было бы правильно на уровне какой-нибудь цензуры сказать журналистам, что пока закон не внесен, пока он не начал рассматриваться, такие инфоповоды не нужно обсуждать. Из этого получаются яркие заголовки, общество будоражится, давление поднимается, все начинают нервничать, а большинство таких инициатив не доходят даже до момента внесения законопроекта. Просто какой-то депутат что-то сказал, другой ему что-то ответил — все это начали цитировать. Я предлагаю серьезно комментировать что-либо, когда закон написан, внесен, прошел хотя бы первое чтение, то есть мы понимаем, что действительно идет какой-то серьезный процесс. А когда мы говорим о том, что у нас кто-то что-то где-то сказал, комментировать это большого смысла я не вижу», — сказал он.

В пятницу в думской электронной базе был опубликован законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду», в котором предлагается запретить мигрантам работать в государственной медицине, образовании, фармацевтике и такси. Как отметили авторы, документ запрещает мигрантам работать «в наиболее чувствительных социальных сферах», в которых «неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы».

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.