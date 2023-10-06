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В России выступили против создания электронной школьной библиотеки

Глава фонда образования Комков: школьникам нужны только «живые» книги

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В России не нужна электронная школьная библиотека, учащиеся должны пользоваться «живыми» книгами, убежден член-корреспондент РАН, руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Переход на электронные учебники превратит школьников в «тупых придатков компьютерного чуда», заявил он в беседе с телеканалом «360».

В Госдуме ранее предложили создать всероссийскую школьную электронную библиотеку. Комков раскритиковал эту инициативу, отметив, что «ученик должен держать в руках «живую» книгу», иначе он перестанет понимать, что такое литература. Полный переход на электронные книги погубит систему образования и учащихся, считает он.

Отвечая на мнение, что введение электронной библиотеки позволит ученикам не носить тяжелые книги в рюкзаке, Комков предложил выдавать учебники уже в школах на занятиях, подчеркнув, что аналогичные экземпляры дети должны иметь и дома. На это, по мнению ученого, не стоит жалеть средств.

«Разработать вот эти компьютерные программы и системы стоит не дешевле, чем издать учебники и напечатать, — заявил он. — Это стоит намного дороже, и потом обойдется нам в тысячу раз дороже, когда наши будущие граждане превратятся в тупых придатков компьютерного чуда», — заявил Комков.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах наблюдается нехватка учебников. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила провести по этому факту проверку. Отмечалось, что в дефиците оказались «История России», «Основы духовно-нравственной культуры народов», «Теория вероятности и статистика» за 10-й класс и другие учебники.

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