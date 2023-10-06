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В России предложили уравнять шаманизм в правах с другими религиями

Верховный шаман России призвал уравнять шаманизм в правах с другими религиями

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Управление Верховного Шамана/VK

Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол призвал уравнять в России шаманизм в правах с другими религиями. Об этом он сообщил РИА Новости.

Допчун-оол уверен, что если поставить шаманизм с другими религиями наравне, то это поможет не разделять по верованиям многонациональный и дружный народ России.

«Ведь каждая народность по-своему называет шаманов. Например, тувинское название – это «кам», от которого происходит слово «камлать», то есть помогать человеку, помогать природе, оберегать человека и природу, брать у природы силу и отдавать человеку здоровье и счастье», — объяснил шаман, который прибыл с визитом в Москву.

Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, который прошел в 2018 году в столице Тувы Кызыле.

До этого Кара-оол Допчун-оол провел обряд в поддержку бойцов СВО. По словам шамана, если в следующем году на пост президента Украины вместо Владимира Зелинского придет другой человек, то «все прекратится».

Ранее Верховный шаман России оценил выбор псевдонима певца SHAMAN.

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