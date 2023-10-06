В Думу внесли законопроект о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси

В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси, сообщает ТАСС.

Документ внесла группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Как отметили авторы, документ запрещает мигрантам работать «в наиболее чувствительных социальных сферах», в которых «неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы».

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о запрете получать гражданство РФ мигрантам с погашенной судимостью. Об этом сообщила пресс-служба председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Сейчас одним из оснований для отказа в выдаче гражданства РФ является наличие неснятой или непогашенной судимости за совершенные преступления.

Согласно законопроекту, наличие самого факта осуждения за преступление, даже если судимость уже снята или погашена, не позволит претендовать на гражданство РФ.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.