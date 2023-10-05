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Британка с «синдромом спящей красавицы» спит по 20 часов в сутки

Mirror: британка с синдромом Кляйне-Левина рассказала, что может спать 20 часов в сутки

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Bella Andreou/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка с «синдромом спящей красавицы» спит по 20 часов в сутки до двух недель подряд, пишет Mirror.

Белла Андреу из Ньюкасла с 2016 года живет с синдромом Кляйне-Левина, который еще называют «синдромом спящей красавицы» и часто спит во время праздников, концертов и прочих мероприятий, куда приходит одна или с друзьями. По подсчетам британки, из-за этого она уже потеряла около года своей жизни.

«Я знала, что со мной что-то не то, мои родители описали это состояние так: «Свет горит, но никого нет дома», — вспоминает Андреу.

Иногда состояние Беллы ухудшается, и она может спать по 20 часов в сутки около двух недель подряд. После это , как признается женщина, ее голова словно в тумане, а ощущение такое, словно она очнулась с тяжелым похмельем.

Синдром Кляйне-Левина также мешал Белле получить образование и не дает проводить больше времени с друзьями. На данный момент нет лекарства, которое помогло бы британке вернуться в нормальное состояние.

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