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Житель Волгограда, купивший вещи в ЦУМе со скидкой 99,9%, будет добиваться их доставки

В Волгограде мужчина заявил, что добьется доставки товаров из ЦУМ со скидкой 99%

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Depositphotos

Житель Волгограда планирует добиться доставки товаров из ЦУМа, которые он заказал через интернет-магазин в 846 раз дешевле номинала. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2021 году волгоградец через интернет купил в ЦУМе пиджаки, свитера, рубашки и джинсы по ценам, которые в 846 раз меньше номинальной стоимости. Самая дорогая вещь обошлась мужчине в 129 рублей.

Заказ был совершен, деньги списали со счета, но позже волгоградцу пришло уведомление о невозможности доставки. Средства вернули на счет мужчины.

Покупатель обратился в суд. Дело рассматривали в трех инстанциях — разбирательство заканчивалось в пользу магазина. Позже россиянин дошел до Верховного суда, который отменил все решения и направил дело на рассмотрение в Дзержинский районный суд Волгограда.

Представитель ЦУМа пояснял, что из-за технического сбоя цены на сайте отобразились некорректно. По этой причине мужчине удалось заказать товары со скидкой около 99%.

Магазин предложил волгоградцу передать товары при условии доплаты по полной фактической цене. Однако мужчина настаивает на сохранении объявленной в момент покупки на сайте стоимости или возмещении убытков по рыночной цене.

«Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — отметил ВС в своем заключении.

Ранее осужденный в 1959 году за чужое преступление уфимец отсудил у государства 31 млн рублей.

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