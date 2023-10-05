Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Раде собрали подписи за поддержку законопроекта о запрете УПЦ

В Раде собрали достаточной подписей за поддержку законопроекта о запрете УПЦ

close
100%
SOPA Images/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила, что в украинском парламенте собрано достаточное количество подписей для того, чтобы поддержать законопроект о запрете Украинской православной церкви. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Есть 226 подписей в поддержку законопроекта о запрете московских попов! Требуем от спикера немедленно внести их (законопроекты о запрете УПЦ. — «Газета.Ru») в зал (парламента на рассмотрение. — «Газета.Ru»). У слуг (партии «Слуга народа». — «Газета.Ru») нет больше никаких аргументов это не делать», — сообщила Геращенко.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила 68 уголовных дел против священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе по обвинениям в сотрудничестве с РФ. В числе преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма, пособничества России, а также обвинения в публичной агитации к религиозной ненависти, продажах оружия и других преступлениях.

Обвинения предъявлены 26 представителям УПЦ, еще 19 назначены судебные приговоры. Двух осужденных клириков обменяли на пленных украинских военнослужащих.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий