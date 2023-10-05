В Раде собрали подписи за поддержку законопроекта о запрете УПЦ

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила, что в украинском парламенте собрано достаточное количество подписей для того, чтобы поддержать законопроект о запрете Украинской православной церкви. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Есть 226 подписей в поддержку законопроекта о запрете московских попов! Требуем от спикера немедленно внести их (законопроекты о запрете УПЦ. — «Газета.Ru») в зал (парламента на рассмотрение. — «Газета.Ru»). У слуг (партии «Слуга народа». — «Газета.Ru») нет больше никаких аргументов это не делать», — сообщила Геращенко.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила 68 уголовных дел против священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе по обвинениям в сотрудничестве с РФ. В числе преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма, пособничества России, а также обвинения в публичной агитации к религиозной ненависти, продажах оружия и других преступлениях.

Обвинения предъявлены 26 представителям УПЦ, еще 19 назначены судебные приговоры. Двух осужденных клириков обменяли на пленных украинских военнослужащих.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.