Космонавт рассказал, почему не надо хотеть стать космонавтом

Попадание в отряд космонавтов и прохождение курса подготовки не дает гарантию того, что человек полетит в космос — 30% космонавтов Землю не покидают. Об этом «Газете.Ru» рассказал летчик-космонавт Андрей Борисенко. Он добавил, что космонавтам приходиться много учиться, жить по расписанию и тщательно следить за здоровьем.

«Чтобы реализоваться в профессии космонавта, нужно учиться практически всю жизнь. Космонавт — это вечный студент, который учится от момента поступления в отряд и до тех пор, пока не закончит летать. Там знания приходится получать не для галочки, а по-настоящему, и это очень серьезная и тяжелая работа. Человек, отобранный в отряд космонавтов, не имеет полной гарантии, что он в космос полетит — можно не полететь по независящим от тебя причинам, потому что вот так тебе сильно не повезло. Если посмотреть ретроспективно на всю историю российского отряда космонавтов, то примерно 30-35%, которые были отобраны в отряд, прошли весь курс подготовки, даже были назначены в экипажи, в космос не полетели по независящим от них причинам. Ограничения связаны и с нашей повседневной жизнью. У нас на каждый рабочий день составляется индивидуальное расписание. Мы обязаны заботиться о своем здоровье, потому что любое отклонение от здорового образа жизни рано или поздно повлечет за собой негодность к космическому полету и, соответственно, уходу из профессии», — сказал он.

По словам Борисенко, ограничения в профессии космонавта связаны также с его близкими людьми. Например, когда его ребенок заболевает, отец должен немедленно уйти из семьи и какое-то время жить в общежитии.

«Представьте себе, что ваш муж космонавт. У вас есть маленький ребенок в семье. Когда он вернулся из школы или детского сада, выясняется, что он заболел детской болезнью, его надо срочно лечить. Что делается в в нашем понимании в нормальной семье: папа и мама начинают лечить ребенка. Что делает папа-космонавт: как только выясняется, что ребенок заболел, он немедленно собирает некоторое количество личных вещей и убывает в звездный городок в общежитие ожидать там, когда ребенок вылечится. Только после этого ему будет разрешено вернуться назад в семью. Я отношу это к одному из самых серьезных, неприятных ограничений для наших родных половинок. Да и сам космонавт тоже чувствует себя очень неуютно. С одной стороны, его ребенок болеет, он должен как нормальный папа сделать все, чтобы ребенок выздоровел, а с другой стороны, он обязан уйти из семьи на этот период. Это занесено в правила поведения. Если это правило не выполняется, то человек, скорее всего, будет отчислен за отряда космонавтов за невыполнение требований», — подчеркнул он.

Борисенко отметил, что у российского космонавта не может быть гражданства или вида на жительства в другой стране. Он добавил, что для человека, готового жить с этими ограничениями, путь в космонавты открыт.

«Космонавтом может быть только гражданин Российской Федерации, который не имеет другого гражданства и даже вида на жительство. Причем эти ограничения присутствуют не только в российском отряде космонавтов. Насколько мне известно, такие же ограничения у наших коллег и в отряде астронавтов NASA, и в китайском отряде космонавтов. Эти профессиональные ограничения не зависят от того, гражданин какой страны выбрал для себя эту профессию. Для того, чтобы идти в профессию, нужно обязательно осознавать все эти сложности и нюансы. И тогда для себя делать выбор, готов ты рискнуть и пойти в эту профессию или не готов. Если не готов, то и не надо пробовать. Но если готов, то путь открыт. У нас практикуются открытые наборы в отряд космонавтов. Сейчас объявлен очередной открытый набор. Те, кто соответствует критериям отбора в отряд космонавтов, могут подавать заявление», — пояснил он.

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