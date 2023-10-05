Трое детей пострадали и один погиб при взрыве боеприпаса в Горловке

Четверо детей пострадали при взрыве кассетного боеприпаса Вооруженных сил Украины в Горловке (Донецкая народная республика), один из них скончался. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале «Приходько РИК».

«В Калининском районе Горловки четыре подростка получили ранения, решив разобрать неразорвавшиеся кассетные боеприпасы ВСУ. Один из них скончался от полученных травм. Это ужасно», — написал он.

В связи с этим чиновник снова обратился к жителям города с просьбой ни в коем случае не трогать и не поднимать боеприпасы. Вместо этого нужно сообщить в компетентные органы и по возможности оградить место находки во избежание несчастных случаев, подчеркнул Приходько.

Ранее мэр писал, что пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск.

Горловка расположена в 50 км от Донецка. Это один из самых больших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта его население было более 250 тысяч человек.

До этого глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в нескольких школах Рыльска в Курской области отменили занятия из-за того, что утром город подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины.