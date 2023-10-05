В Казахстан пришел новый штамм «омикрона»

Минздрав Казахстана выявил циркуляцию в республике нового штамма коронавируса EG.5 («эрис»), сообщила министр здравоохранения страны Ажар Гиният.

«По последним данным исследований, в Казахстане зарегистрирован штамм «омикрона» под названием «эрис»», — цитирует министра портал Zakon.kz.

По словам главы минздрава, новые штаммы «омикрона» сейчас фиксируют во всем мире, он мутирует и о новых вариациях вируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает ежемесячно. Министр отметила, что клиническая картина заболевания меняется: период болезни становится короче, состояние больных – средней или легкой степени тяжести.

Первые образцы штамма «эрис» появились в мире в феврале 2023 года, в России — весной.

4 октября Роспотребнадзор сообщил, что в Красноярске выявили подвид «омикрона» «эрис».

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.