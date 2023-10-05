Педагог из Красного Луча стал призером всероссийского конкурса

Учитель физической культуры Краснолучской школы № 29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова Антон Кандауров стал призером ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает «Луганский информационный центр».

«Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране Олег Янковский. Призовые места заняли учитель физкультуры из ЛНР Антон Кандауров, учитель математики из Татарстана Арман Костанян, учительница английского из Чечни Бэлла Яндиева и преподаватель физики из Белгородской области Михаил Ладных», - говорится в сообщении.

Напомним, в финал конкурса вышли 90 педагогов из всех субъектов нашей страны.