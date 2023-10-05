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В России раскритиковали идею дать родителям право выбирать школьную форму

Психолог Дугенцова: выбор школьной формы родителями спровоцирует конфликты

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Shutterstock

Родителям учащихся нельзя предоставлять право на самостоятельный выбор школьной формы, убеждена детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. Такой шаг приведет к разногласию в семьях и между самими детьми в школах, пояснила она свою точку зрения телеканалу «360».

Разные классы в одной параллели могут принять разные решения по поводу необходимости школьной формы, в результате чего одни дети будут чувствовать себя обделенными, считает психолог.

«Они будут давить на своих родителей, могут возникать конфликты между родителями и детьми, между классами, просто между детьми и просто между родителями. Позитивных моментов я здесь не вижу», — отметила она.

Решать вопрос введения школьной формы, по мнению Дугенцовой, должны директор школы и вышестоящее руководство. Предоставлять такое правило родителям бессмысленно, так как ими часто манипулируют дети, убеждена она.

Напомним, в Москве перед началом нового учебного года спрос на школьную форму подскочил почти на 200%. Средний чек в августе на нее составлял 3 215 рублей.

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