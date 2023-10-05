Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, заявил в своем Telegram-канале «Приходько РИК» мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований ранены пятеро мирных граждан», — написал он.

Горловка расположена в 50 км от Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из самых крупных населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе его население составляло более 250 тысяч человек.

Ранее глава администрации Рыльского района Курской области Андрей Белоусов сообщил, что в нескольких школах Рыльска отменили занятия, так как утром город подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле поселка Шебекинский в Шебекинском городском округе.

В конце сентября советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщал, что Вооруженные силы Украины применили химическое оружие при обстрелах российских позиций в ДНР.